Yasir İsminin Anlamı Nedir? Yasir Ne Demek?

Yasir ismi Osmanlıcadan gelen bir addır. Osmanlı kökenli olarak Türkçeye gelen bu isim, günümüzde hala kullanılan adlardan biri olarak öne çıkıyor. Genelde erkek çocuklar için verilen bir isim olduğunu söylemek mümkün.

Yasir İsminin Anlamı

Yasir ismi ‘sol tarafa giden’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı Osmanlıcadan günümüze kadar ulaşmıştır. O dönem hem gerçek hem de mecaz anlam üzerinde kullanıldığını söylemek mümkün. Aynı zamanda Yasir adının ‘esir’ ya da ‘esir düşmüş’ anlama üzerinden de kullanıldığı söylenebilir.

Ancak daha çok Osmanlıca olarak sol tarafa giden anlamı üzerinden tabir edilmektedir. Pek çok işi diğer yandan Yasir isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu adın Osmanlıcadan geldiğini ve Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün.

Siz de bu güzel adı çocuğunuza verebilirsiniz. Özellikle Kulağa hoş gelen telaffuzu ile beraber anlamı üzerinde günümüzde gönül rahatlığıyla çocuğunuza koyabilirsiniz. Türkiye'de geçerliliği bulunan ve hala erkek bebekler için verilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Tek başına ya da farklı bir isim ile beraber yan yana getirilerek de kullanılabilmektedir.