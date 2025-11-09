Yaşını öğrenen 'maşallah' diyor! Meryem nine yeni kimliğine kavuştu

Haberin Devamı

Meryem nine, Kaymakam Selçuk Baş ve İlçe Nüfus Müdürü Ümit Kalaycı tarafından evinde ziyaret edilerek yeni kimlik kartına kavuştu.

Cumhuriyetle yaşıt olan 01.03.1923 Meryem Koç'un kimlik yenileme işlemi, aynı zamanda devletin yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlara sunduğu insani hizmetin anlamlı bir örneği oldu.

Kaymakam Selçuk Baş, yaşlı ve seyahat engeli olan vatandaşlara yönelik kimlik yenileme hizmetinin Türkiye genelinde başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Yaşı ilerlemiş ve seyahat engeli bulunan vatandaşlarımıza evlerinde bu hizmeti veriyoruz. Bu vesileyle onları ziyaret edip hal hatırlarını soruyoruz. Hem kimlik değişimlerini gerçekleştiriyoruz hem de kendilerini mutlu ediyoruz. Cumhuriyetle yaşıt Meryem teyzemizin kimliğini yenilemek bizim için de ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

Haberin Devamı

İlçe Nüfus Müdürü Ümit Kalaycı da, Meryem Koç'un çocuklarının annelerinin evden çıkamayacağını bildirmesi üzerine Kaymakamlık onayıyla ev ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Teyzemiz için başvuru çocukları tarafından yapıldı. Biz de evine giderek işlemini tamamladık. Bu hizmet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün 'hayatın her anında vatandaşın yanında' anlayışı doğrultusunda yürütülüyor. Hayrat'ta yeni kimlik almayan vatandaş kalmaması için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

İlçe Nüfus Müdürü Kalaycı, Hayrat'ta yeni kimlik kartını henüz almamış 4 vatandaş bulunduğunu, bunlardan en yaşlısının Meryem Koç olduğunu diğer vatandaşların da kısa sürede kimlik yenileme sürecinin tamamlanacağı bildirildi.

1923 doğumlu Meryem Koç, Cumhuriyet'le aynı yaşı paylaşan ender isimlerden biri. 18 yaşında evlendiğini, hayatı boyunca büyük zorluklarla karşılaşmadığını belirten Koç, "İyi yaşadım, Allah razı olsun" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Eşi yaklaşık 40 yıl önce vefat eden Meryem Koç'un dokuz sağ çocuğu (beş kız, dört erkek), elliden fazla torunu ve torunlarının çocukları bulunuyor.

Haberin Devamı

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Devletin hizmetinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Meryem Koç, "Allah razı olsun, devletimiz sağ olsun, Allah başımızdan eksik etmesin" sözleriyle duygularını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞIMIZDAN EKSİK OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dua ettiğini belirten Koç, "Cumhurbaşkanımız adamlarını bana yolladı, sağ olsun, çok yaşasın, başımızdan eksik olmasın" dedi.

Oğlu Resul Koç, annesinin 102 yaşına rağmen sağlığının iyi olduğunu, yalnızca tansiyon ve şeker gibi küçük rahatsızlıkları bulunduğunu söyledi. Beslenmesinde doğal ürünlere önem veren Meryem Koç'un, "İneğimiz vardı, yoğurt, süt, yağ hep kendi evimizdendi" sözleriyle geçmiş yaşamına duyduğu özlemi dile getirdiği belirtildi.