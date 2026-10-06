Yasin Kol’un MASAK incelemesi: 14 yılda 84 milyon liralık işlem

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MHK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklanan Süper Lig Hakemi Yasin Kol’un banka hesapları da incelendi. 30 Eylül 2026 tarihli MASAK raporuna göre, Yasin Kol’un 2012 ile 2026 yılları arasındaki 5 bin 978 işlemde, hesaplarından para girişi ve para çıkışı toplam işlem hacminin 84 milyon 181 bin 512 TL olduğu belirlendi.

Yine rapora göre, işlem hacminin 2020’den sonra belirgin biçimde arttığı, artışın 2024-2026 döneminde hızlandığı, 2026 yılında yaklaşık 22 milyon 300 bin TL girişe karşılık 40 milyon 800 bin TL çıkış olduğu belirlendi.

2 HAKEM DE TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MHK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderilen şüphelilerden Yasin Kol , ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’, ‘şike ve teşvik primi’, Göktuğ Hazal Erel ise ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla tutuklandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Siyasetin hafızası acımasızdır önünüze o cümleyi koyup bırakırlar Haberi görüntüle

Yasin Kol hâkimlik ifadesinde, “Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerini açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder bizde ona atarız. Benim herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğim yoktur” dedi.

Haberin Devamı

Soruşturmada Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, 1 Ekim 2026’da, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’, ‘evrakta sahtecilik suçuna iştirak’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

469 MAÇTA GÖREV ALDI

TFF hakem bilgi kartına göre Kol’un, 6 Aralık 2008 ile 20 Eylül 2026 arasında 469 maçta görev aldığı belirtildi. Kol’un bu maçların 130’unda hakem, 38’inde VAR, 32’sinde dördüncü hakem, 25’inde AVAR olarak görev yaptığı aktarıldı. Hesap hareketlerinde sadece maç günleri değil, maçtan önceki üç gün ile sonraki iki gün de dikkate alındı.

Haberin Devamı

HAKEMLERLE PARA TRANSFERİ

Raporda, Yasin Kol ile en az bir maçta görev alan hakemler arasında gerçekleşen transferler de yer aldı. Bu incelemede 44 kişinin incelenen 2024–2025 ve 2026–2027 sezonlarına ait hakem listelerinde de yer aldığı kaydedildi. Bu kişilerden Kol’a 38 işlemle 218 bin 668 lira geldiği, Kol’dan bu kişilere ise 132 işlemle 853 bin 472 lira 50 kuruş gönderildiği tespitine yer verildi.

YASİN KOL’UN İFADESİ: ‘2 İŞTEN GELİRİM AYLIK 250 BİN LİRA’

‘Şike ve teşvik primi’ iddiasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilen Süper Lig Hakemi Yasin Kol, emniyet ifadesinde hakemliğin yanı sıra 15 yıldır KTÜ’de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Aylık gelirinin de 250 bin TL olduğunu, ortağı veya yöneticiliğini yaptığı herhangi bir şirketi olmadığını belirtti. Trabzon’da üzerine kayıtlı bir adet dairesi olduğunu, başkaca üzerine kayıtlı malvarlığı olmadığını ifade etti. “Yasal veya yasadışı bahis oynayıp oynamadığı” sorusuna Yasin Kol, “Bahis ve şans oyunları sitelerinde herhangi bir üyeliğim yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır” diye cevap verdi.

Haberin Devamı

‘PARA TRANSFERİ BANA AİT DEĞİL’

Yasin Kol’a ifadesinde, hesaplarında özellikle 2020 yılı sonrasında ve 2024–2026 yılları arasında görülen işlem artışı soruldu. 2026 yılında yaklaşık 22.3 milyon liralık para girişine karşılık 40.8 milyon liralık para çıkışı gerçekleştiği belirtildi. Kol, “Tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir” dedi.

Gözden Kaçmasın Cemil Tugay dönünce onlar da dönüverdi Haberi görüntüle

MHK BAŞKANI İLE YAZIŞMALARI

Yasin Kol’a, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile arasında gerçekleşen konuşmalar da soruldu. Konuşmalarda maçta görev alabilecek hakem isimleri ileten Kol, bu soruya “Müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesinde inisiyatif alma. MHK Başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakem ile hakem kadrosunda kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini, bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Ben de iyi anlaştığım hakemleri MHK Başkanı’na sundum, onun onayı ile maçları yönettim” diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

YASADIŞI BAHİS OYNAMADIM

Hakem seçimlerinde herhangi bir görevi olmadığını söyleyen Kol, “Beni kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de. Bahsedilen para transferleri, hiçbir şekilde yasadışı bahis ile alakalı değildir. Hiçbir zaman yasadışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim” dedi.

Para transferlerinin çoğunun geri dönüşü olmadığını ifade eden Kol, “Şahısların suç geçmişlerini bilmem mümkün değildir. Para transferleri ile ilgili hatırladıklarımı açıkladım. Hayatım boyunca yasal veya yasadışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır” diyerek suçlamaları reddetti.

Gözden Kaçmasın Fon rezaletinin arkasında örgütlü bir yapı mı var Haberi görüntüle

11 BANKADA 50 HESAP KAYDI

HAKEM Yasin Kol hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, 11 bankada 50 hesap kaydı (41 farklı) bulunduğu kaydedildi. Hesap kayıtlarında meslek olarak, “sporcu, güvenlik görevlisi, memur, polis/güvenlik görevlisi, polis/özel güvenlik görevlisi/emniyet görevlisi, emniyet görevlisi, öğrenci” gibi meslek adları yazdığı belirtildi.

15 ŞÜPHELİ KİŞİYLE PARA TRANSFERİ

Yasin Kol’un, kaçakçılık, mali ve siber suçlar alanında, özellikle ‘nitelikli dolandırıcılık’ başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı olan 15 şüpheli kişiyle arasında para transferi bulunduğu öne sürüldü. Raporda, Yasin Kol’a para gönderen tekil kişi sayısının 187, Yasin Kol’un para gönderdiği tekil kişi sayısının 407 olduğu belirtildi. Yasin Kol’un, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçlarıyla ilgili para transferlerinin olduğu ileri sürülerek, miktar itibarıyla ve paralarının geliş-gidiş yönü itibarıyla da yasa dışı bahis oynadığı değerlendirilmesi yapıldı.

HEM GÜVENLİK HEM HAKEMLİK ÖDEMESİ

Yasin Kol’un, sosyal güvenlik kaydına göre 2018-2026 döneminde KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda güvenlik görevlisi ve TFF’de hakemlik ödemesi aldığı belirtilerek, o döneme ait 25 milyon 25 bin TL transfer girişinin 6 milyon 884 bin TL’sinin TFF, 2 milyon 500 bin TL’sinin ise KTÜ ödemesi olarak kayıtlara geçtiği, geriye kalan 15 milyon 623 bin TL’nin gerçek kişilerden ve diğer kurumlardan geldiği iddia edildi.

PARANIN YARIDAN FAZLASI ‘KİŞİ’LERDEN

Raporda, “Yasin Kol’un hesaplarına giren paranın üçte birinden fazlasının meslek ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurum ödemelerinden, yarıdan fazlasının ise gerçek kişilerden geldiği” değerlendirilmesi yer aldı.

MHK BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

- Soruşturma kapsamında, 29 Eylül 2026’da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun arasında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık ve hâkimlik işlemlerinin ardından, 3 Ekim 2026’da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sorumlusu İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanmıştı. TFF Eğitim ve 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.