Yasin Börü davasında sanıklara ceza yağdı

Dünkü duruşmada 21’i tutuklu, 22 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında 21 sanığın ‘çocuğu canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. 1 sanık hakkında beraat talep eden savcı, firari 3 sanığın da dosyasının ayrılması yönünde görüş bildirdi. Sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlarını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, 15 sanığa “çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 3 sanığa da aynı suçtan 23’er yıl hapis cezası verilirken, 6 sanığın dosyası ayrıldı. 1 sanık ise beraat etti.

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