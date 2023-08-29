Yasemin’in şüpheli ölümü

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Bursa Yıldırım’daki atıl bir inşaatın asansör boşluğunda, önceki gün bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Cesedin 24 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurttan kaçan Yasemin Cemre İçlikan’a (17) ait olduğu tespit edildi. Üstü inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanmaya çalışılan ceset, Adli Tıp’a kaldırıldı. Aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. İçlikan’ın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belli olacak.



İçlikan’ın henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği de ortaya çıktı. Eskişehir’de yaşayan çift, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre’yi evlatlık edindi. Eşiyle boşanan baba M.N.İ., kızı Yasemin ile Bursa’ya yerleşti. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, M.N.İ. tarafından devlet yurduna yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin’in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Y.C.İ., 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ait bir kuruluşta koruma ve bakım altında tutulmuştur. 23 Ağustos 2023 tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.İ., izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş” denilerek kayıp bildiriminde bulunulduğu belirtildi. Bakanlığın suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olduğu da açıklandı.