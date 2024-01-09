Yasemin’in davasında dayak rötarı

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İstanbul’dan Antalya’ya taşınma kararı alan Yasemin Uzunçelebi, 5 Ekim 2021 gecesi eşyalarını toplarken, evlilik teklifini reddettiği ve evine gizlice giren Mehmet Yıldız’ın saldırısına uğradı. Yasemin Uzunçelebi’nin başından aşağı kimyasal madde döken Mehmet Yıldız daha sonra kaçtı. Halen ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal nedeniyle Yasemin Uzunçelebi’nın tüm yüzü ve vücudunun büyük bir kısmı eridi. Adli Tpı Kurumu yüzde 95 engellilik hali tespit etti. Mehmet Yıldız’ın 16 suçtan sabıkası vardı. Polis tarafından yakalandı, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Mehmet Yıldız

KOĞUŞTA KEMİKLERİNİ KIRDILAR

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün görülen duruşmada karara bağlanacaktı. Ancak Mehmet Yıldız’ın cezaevinde dayak yediği ve Adli Tıp Kurumu’nda olduğu ortaya çıktı. Duruşmada söz alan Mehmet Yıldız’ın avukatı Alaaddin Balcı, “Basında çıkan haberler nedeniyle müvekkilim kaldığı koğuşta bir süre önce darp edildi. Kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandı. Şu an Adli Tıp Kurumu’nda bulunuyor” dedi.

Mahkeme, sanığın son savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.

Geçen pazar Hürriyet’e konuşan Yasemin Uzunçelebi, “Toplum içine karışmayı özledim. Eski halime dönmek istiyorum. Doya doya aynaya bakmak istiyorum” demişti.