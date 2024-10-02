Yasemin’in başına bir şey gelmesin

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İSTANBUL’da yaşayan Yasemin Çakmakçı, 1.5 yıl önce Kenan Canik’ten boşandıktan sonra ailesinin desteği ile Sarıyer’de açtığı işyerini işletmeye başladı. Ancak eski eşinin tehditlerinden bıkan Çakmakçı, kendisinin ve 7 yaşındaki kızının hayatından endişe ederek defalarca şikâyette bulundu.

DEFALARCA TETİĞE BASTI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sürekli tehditlerine ve tacizlerine devam eden Canik, en son geçen cumartesi Çakmakçı’nın işyerinin karşına park ettiği aracının içinde oturarak, dükkânı gözetlemeye başladı. Çöp atmaya giden eski eşinin kendisini fark etmesi üzerine araçtan inen Canik, hızla işyerine dönmeye çalışan Çakmakçı’nın ensesine doğrulttuğu silahın tetiğine iki defa bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapmasıyla ölmekten kurtulan Çakmakçı, işyerine koşarak polise haber verdi. Bu sırada saldırgan eski koca arabasına binerek kaçmak istedi ancak işyeri çalışanı Erhan Kalp’in fotoğraflarını çekmeye çalıştığını görünce silahını çekerek onun üzerine yürüdü. İkili arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında Canik defalarca tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Saldırgan daha sonra arabasına binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırgan eski koca Kenan Canik’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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‘BU SEFER YIRTMASIN’

Kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması sayesinde hayatta kalan Yasemin Çakmakçı, şöyle konuştu: “1.5 yıldır devam eden tehdidi, şantajı, iftiraları vardı. Çok ciddiye almamıştım. Beş, altı ay önce başladım şikâyetlere ama şikâyetlerim pek fazla sonuç vermedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım ama o da defalarca deldi bu yasağı. Yine şikâyetçi oldum ama bir şekilde kendini kurtardı. Kardeşim açtı bana bu dükkânı, geleceğim için daha rahat para kazanayım, çocuğumla geçinebileyim diye. Zaten bu da ona büyük bir problem oldu, ayaklarımın üstünde durabiliyorum diye. Şikâyetçi oluyorum ama ben bilmiyordum, haberim yoktu diyerek yırtıyorlar. Bu sefer yırtmasını istemiyorum, cezasını almasını istiyorum. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etmesine rağmen, tutuklanmadı, salındı. Çantasında uyuşturucu bulunmuş, eski eşim koydu deyip serbest kalmış, şikâyetçi oldum. Defalarca kez şikâyet ediyorum, salınıyor. Başka kadınların başına gelen başıma gelecek gibi hissediyorum, bu olmasın istiyorum.”