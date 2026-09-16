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Yasemin'i çalıştığı markette öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Çorum
Yasemini çalıştığı markette öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 15:39

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kadın, cinayete kurban gitti. İsmail Balcı isimli kişi, eşi Yasemin Balcı'yı çalıştığı markette silahla vurarak öldürdü. Balcı, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan markette meydana geldi. Boşanıp yeniden evlenen İsmail Balcı, eşi Yasemin Balcı’nın çalıştığı markete gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı.

Yasemini çalıştığı markette öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Balcı, yanında bulunan tabancayla eşi Yasemin Balcı’ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yasemin Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Balcı, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. Yaralı halde Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Balcı da yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Yasemini çalıştığı markette öldürdü

 

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Çorum

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