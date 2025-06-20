Yasemin’den ne istedin

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Mahallesi’ndeki Mahirkent Sitesi’nde önceki akşam, Yasemin Yıldırım’dan haber alamayan ailesi, durumu 112’ye bildirdi. Polisler, ailenin oturduğu binanın 2’nci katın merdiven boşluğunda Yasemin’i kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yasemin’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yasemin’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kısa süre sonra kız kuzeni 17 yaşındaki M.Ç. cinayet zanlısı olarak yakalandı. M.Ç. ilk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti itiraf etti. Ancak ifadesinin devamındaki detaylar daha ürpertici nitelikte. İfadesine göre M.Ç. geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybetti. O günden sonra da yine kendi ifadesiyle bunalıma girdi. Annesine kanser teşhisini koyan doktora da annesini aldattığını düşündüğü babasına da öfke doluydu.

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SANAL ARAŞTIRMA

“Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum” diyen M.Ç., ifadesine göre, Yasemin Yıldırım’ı öldürmeye cinayetten bir gün önce karar verdi. Neden onu öldürmeye karar verdiğini ise “Denk geldi” diyerek açıkladı. Önce kullanacağı ‘kelebek’ bıçağı hazırladı. Plastik eldiven de temin etti. İnternette ‘kan fotoğrafları’ ve benzer konularda aramalar yaptı. Cinayetten sonra neler yapması gerektiğini de planlamaya çalıştı. Bu konulardaki kitapları da araştırdı. Bazılarından ekran görüntüleri aldı. Daha sonra da aynı site içinde ama farklı binada yaşayan Yasemin Yıldırım’ın yaşadığı yere gitti ve onu bıçaklayarak öldürdü.

TELEFON İNCELEMEDE

M.Ç.’nin telefonunda yapılan incelemede bu teknik detaylar da tespit edilerek kayıt altına alındı. Cinayette kullandığı bıçak yaşadığı evin banyo dolabında, kanlı ayakkabıları poşet içinde başka bir dolapta bulundu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, kan izlerinin Yasemin’e ait olduğu tespit edildi. İfadesinde “Psikolojik bunalıma girdim” diyen M.Ç.’nin daha önce herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olduğuna dair bir sağlık kaydının olmadığı da belirlendi. M.Ç.’nin ardından Yıldırım’ın bir kuzeni daha gözaltına alındı. M.Ç. ve kuzeni işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.