×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasemin Minguzzi'ye tehdit içerikli mesaj gönderen şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Yasemin Minguzziye tehdit içerikli mesaj gönderen şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 11:28

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bunları X platformunda yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mehmet Emin U. (34) sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Haberin Devamı

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik X üzerinden tehdit içerikli mesajlar yayınladığı ve gönderdiği belirlendi. Başsavcılık tarafından verilen talimatla harekete geçen polis ekipleri Mehmet Emin U.'yu Yalova'da gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Evinde bulunan bilgisayar ve cep telefonuna incelenmek üzere el konan şüpheli işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle 1.Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!