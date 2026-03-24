×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasemin Minguzzi'ye tehdit içerikli mesaj gönderen şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 16:39

İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bunları X platformunda yayınlayan şüpheli M.E.U. (34) gözaltına alındı. Şüpheli, 'Tutuklama' talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haberin Devamı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik X üzerinden tehdit içerikli mesajlar yayınladığı ve gönderdiği belirlendi. Başsavcılık tarafından verilen talimatla harekete geçen polis ekipleri M.E.U.'yu Yalova'da gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Tutuklama' talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!