Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülmüştü! Kadim kültürün 'efsanesi' son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 14:42

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ve Abdal kültüründe "davulun efsanesi" olarak bilinen Adem Göçer'in cenazesi memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanan, önce Kırşehir, ardından İzmir'de hastanede tedavi gören ve 2 gün önce yakınları tarafından getirdiği Kırşehir'in Kaman ilçesindeki evinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki davul ustası Göçer için ilçede tören düzenlendi. 

Kaman Devlet Hastanesi morgundan alınan Göçer'in cenazesi Kaman Çarşı Camisi'ne getirildi. 

Öğlen vakti kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından Göçer'in cenazesi, Kaman Cuma Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. 

Törene, Göçer'in ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, daire amirleri, Abdal kültürü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Adem Göçer'in kardeşi Özdemir Göçer, gazetecilere, ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Onun bir efsane olduğunu belirten Göçer, Allah'tan rahmet diledi. 

Oğlu Cesur Göçer ise babasının tedavi sürecinde emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür etti. 

