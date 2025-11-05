'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü' sahibiydi... Bilecikli çömlek ustası Salim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Salim Yaşar'ın cenazesi, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin morgundan alınarak ambulansla ilçeye bağlı Kınık köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, omuzlarda Kınık Köyü Camisi'nin avlusuna taşındı.

Evli, 3 çocuk babası ve 13 torun sahibi Yaşar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Yaşar'ın ailesi ve yakınlar ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.

YAŞAR'IN OĞLU BABASINI ANLATTI

Salim Yaşar'ın oğlu 60 yaşındaki Recai Yaşar, AA muhabirine, babasının yaklaşık 70 yıldır çömlekçilikle uğraştığını söyledi.

Yaşar'ın pek çok kişiye bu sanatı sevdirdiğini dile getiren Yaşar, "Vietnam'da bir dönem öğretmenlik yaptı. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu görevini devam ettirdi. 2022'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edildi. Aynı zamanda devlet sanatçısıydı. İnşallah biz de onun taşıdığı bayrağı çocukları olarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.