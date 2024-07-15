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Yaşasın demokrasi

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#15 Temmuz#Erdoğan#Demokrasi
Yaşasın demokrasi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 07:00

Hain darbe girişimini geri püskürten Türkiye, canı pahasına koruduğu demokrasiye 27 gün boyunca 7/24 tuttuğu nöbetlerle de sahip çıktı.

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15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara akın eden milyonlarca vatandaş, darbecilere karşı büyük bir direniş sergiledi. Tarihi bir zafer kazanan millet, günlerce süren demokrasi nöbetleriyle de milli mücadele ruhunu sokaklara taşıdı.

ERDOĞAN DA KATILDI

Yaşasın demokrasi



İstanbul ve Ankara gibi kentlerde eş zamanlı olarak birçok etkinlik düzenlenirken, yurt genelinde aralıksız demokrasi nöbetleri tutuldu. Şehirlerin meydanlarında nöbet tutan vatandaşlara sık sık canlı yayınlarla ve video konferanslar aracılığıyla seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara’da da nöbetlere katıldı.

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YENİKAPI RUHU

Yaşasın demokrasi



81 ilin tamamında ve çeşitli ülkelerde günlerce süren nöbetler, 7 Ağustos’ta Yenikapı’da yapılan ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ ile taçlandırıldı.

SON NÖBET BEŞTEPE’DE

Tam 27 gün boyunca gece-gündüz tutulan demokrasi nöbetleri, 10 Ağustos’ta Beştepe’de son buldu.

NİKÂHTAN NÖBETE

Yaşasın demokrasi



Her yaştan vatandaşın katıldığı demokrasi nöbetleri, renkli görüntülere de sahne oldu. Nikâhtan çıkıp nöbetlere katılan gelin-damat sayısı bini aştı.

ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE

Yaşasın demokrasi


Türkiye asker, polis, sivil, her yaştan 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. Yurdun dört bir yanında anılan şehitler için müzeler de kuruldu. Ankara’da açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde de şehitlerin fotoğrafları yer alıyor.

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#15 Temmuz#Erdoğan#Demokrasi

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