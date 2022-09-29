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Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı... Restoranda öldüren yemek! Ece Melisa'nın annesi çağrı yaptı

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#Ece Melisa Mercankaya#Restoran#Yemek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 11:26

İzmir'de restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ece Melisa Mercankaya'nın annesi Hasret Mercankaya (33), "Kızım hayatta olsaydı 6 yaşına girecekti. Bir an önce otopsi sonucu çıksın, sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum" dedi.

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Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı.

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Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi.

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Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı... Restoranda öldüren yemek Ece Melisanın annesi çağrı yaptı

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

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Kızının 28 Eylül'de doğduğunu belirten Hasret Mercankaya, otopsi raporunun hala çıkmamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Kızım yaşasaydı dün 6 yaşına girecekti. Otopsi raporu hala maalesef çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum. Oğlum Ege'nin sağlık durumu ise çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olacak. Üzgünüz. Bir an önce şu otopsi sonucu çıksın ve sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum" dedi.

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#Ece Melisa Mercankaya#Restoran#Yemek

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