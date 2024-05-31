Yaşargil Akademisi kuruldu

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Başkanlığını Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ossama Al-Mefty’nin yaptığı Akademi’nin ilk kongresi, 4-7 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Dünyanın önde gelen beyin cerrahlarını bir araya getirecek, “1. Yaşargil Mikronöroşirürji Kongresi”nde beyin cerrahi alanındaki son gelişmeler ele alınırken, yüzlerce bilim insanının yetişmesinde katkısı olan Prof. Dr. Yaşargil’in tıp dünyasında kalıcı etkisi de aktarılacak. Prof. Dr. Uğur Türe’nin kongre başkanlığını yürüttüğü organizasyonun bilimsel komitesinde, dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman 12 bilim insanı yer alıyor.