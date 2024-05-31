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Yaşargil Akademisi kuruldu

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#Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi#Gazi Yaşargil#Harvard Üniversitesi
Yaşargil Akademisi kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

ÜNLÜ beyin Cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına, “Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi” kuruldu.

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Başkanlığını Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ossama Al-Mefty’nin yaptığı Akademi’nin ilk kongresi, 4-7 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Dünyanın önde gelen beyin cerrahlarını bir araya getirecek, “1. Yaşargil Mikronöroşirürji Kongresi”nde beyin cerrahi alanındaki son gelişmeler ele alınırken, yüzlerce bilim insanının yetişmesinde katkısı olan Prof. Dr. Yaşargil’in tıp dünyasında kalıcı etkisi de aktarılacak. Prof. Dr. Uğur Türe’nin kongre başkanlığını yürüttüğü organizasyonun bilimsel komitesinde, dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman 12 bilim insanı yer alıyor.

 
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#Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi#Gazi Yaşargil#Harvard Üniversitesi

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