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Yaşar Yakış’a veda

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#Yaşar Yakış#TBMM#Cenaze
Yaşar Yakış’a veda
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, dün TBMM’den son yolculuğuna uğurlandı.

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AK Parti’nin ilk dışişleri bakanı olarak görev yapan Yakış için dün Meclis’in Şeref Kapısı merdivenlerinde cenaze töreni düzenlendi.

Yaşar Yakış’a veda

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, TBMM eski başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Yaşar Yakış’a veda

Eski bakanın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan TBMM’deki tören dua edilmesiyle devam etti. Yakış’ın cenazesi tören mangasının omuzlarında cenaze aracına götürülürken, devlet erkanı ve yakınları da tabutun arkasından yürüdü.

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Cenaze töreni ailenin taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi. Yakış’ın cenazesi memleketi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.   

 

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#Yaşar Yakış#TBMM#Cenaze

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