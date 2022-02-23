Yaşar Yakış kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Yaşar Yakış, 1938 yılında Akçakoca'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1962'de Dışişleri Bakanlığına girdi. Anvers Başkonsolosluğunda ve Lagos Büyükelçiliğinde görev yaptı. Roma'da NATO Savunma Kolejine devam etti. Brüksel'de NATO Daimi Temsilciliğinde ve Şam Büyükelçiliğinde Müsteşarlık yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlığı görevinde sekretarya hizmeti sunmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde oluşturulan İSEDAK Koordinasyon Bürosu'nu kurdu ve başkanlığını yaptı.

1988 yılında Riyad Büyükelçisi oldu. 1992-95 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında Ekonomik İşlerden sorumlu müsteşar Yardımcılığı yaptı. 1995 yılında Kahire Büyükelçisi, 1998 yılında Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. 2001 yılında emekli oldu. Evli, bir çocuk babasıdır. Fransızca, İngilizce ve Arapça biliyor.

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Türk-Suudi ilişkilerinin gelişmesine katkısı nedeniyle, Suudi Hükümeti tarafından Kral Abdülaziz nişanı (birinci derece) ile taltif edilmiştir