Yaşar Okuyan’ın CHP’yle ilişiği kesildi

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Akşener ile ilgili dosyayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da verdiğini söyleyen Okuyan’ın bu sözlerine İYİ Parti sert tepki verdi. Kılıçdaroğlu ise Okuyan’ı yalanlayarak, “Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil. Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade ettiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi ya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım” açıklamasını yapmıştı.