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Yaşar Okuyan’ın CHP’yle ilişiği kesildi

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#Meral Akşener#Yaşar Okuyan#CHP
Yaşar Okuyan’ın CHP’yle ilişiği kesildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

“Meral Akşener masayı dağıtırsa kendisiyle ligili söyleyeceklerim ve belgelerim var. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler” sözleriyle Millet İttifakı’nı karıştıran eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın CHP ile ilişiği kesildi.

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 Akşener ile ilgili dosyayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da verdiğini söyleyen Okuyan’ın bu sözlerine İYİ Parti sert tepki verdi. Kılıçdaroğlu ise Okuyan’ı yalanlayarak, “Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil. Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade ettiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi ya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım” açıklamasını yapmıştı.

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#Meral Akşener#Yaşar Okuyan#CHP

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