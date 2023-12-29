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Yaşar Okuyan Yalova’da defnedildi

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#Yaşar Okuyan#Yalova#Cenaze
Yaşar Okuyan Yalova’da defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 07:00

ESKİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan (73), memleketi Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Anka-ra’da tedavi gördüğü hastanede, 10 gün önce iç kanama geçirip entübe edilen Yaşar Okuyan, 26 Aralık’ta vefat etti. Okuyan’ın cenazesi, önceki gün TBMM’de düzenlenen törenin ardından memleketi Yalova’ya gönderildi. Okuyan için dün Yalova Merkez Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Hülya Kaya, eski Bakan Namık Kemal Zeybek, eski Bakan ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Mem-leket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Yaşar Okuyan’ın eşi Özlem Okuyan taziyeleri kabul etti. Yaşar Okuyan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

 

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#Yaşar Okuyan#Yalova#Cenaze

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