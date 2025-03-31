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Yaşanan olaylar soygunu perdeleme çabası

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Ramazan Bayramı
Yaşanan olaylar soygunu perdeleme çabası
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video mesaj gönderdi.

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Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi:

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bu mukaddes günlerin AK Parti teşkilatımızla birlikte ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.

Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyecek, Türk’üyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı müreffeh bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Örgütün kendisini feshedip silahlarını teslim etmesi ile birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır.

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MİLLETİMİZ TUZAĞI GÖRDÜ

Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe, belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan’ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocuklar üzerinden tehdit ederek baskı altına almak teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi, provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla, hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere, marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabb’im ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye’yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Ramazan Bayramı

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