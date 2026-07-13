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Yaşamın kıyısındaki kitap: Willis Poligonu ‘Hayat’

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#Elvan Ezber#Willis Poligonu#MR
Yaşamın kıyısındaki kitap: Willis Poligonu ‘Hayat’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

Gazeteci Elvan Ezber, peş peşe iki beyin kanaması ile menenjit geçiren eşi Derya Ezber’in mücadelesini, Willis Poligonu “Hayat” isimli kitabında kaleme aldı.

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Ezber’in üçlemeden oluşan serisinin ilki olan 256 sayfalık kitapta ölümün kıyısından dönen Derya Ezber’in hikâyesi, hastalık sürecinde eşler arasında yaşanan psikolojik ve sosyolojik durumlar ele alınıyor. Derya’yı hayata bağlayan temel motivasyonun ise 20 yıl önce ölen babasına olan sevgisi olduğu anlatılıyor. Beyin kanamasının yaşandığı beyindeki bölgeye verilen isim olan Willis Poligonu’nun adını taşıyan kitabın kapağında ise Derya’nın gerçek MR görüntüsü yer alıyor.

DERYA’NIN HİKÂYESİ

İki gün zihin kaybı yaşayan eşiyle aynı kitabın kahramanı olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Elvan Ezber, “Eşimle birlikte zorlu bir hastane süreci geçirdik. İyileştikten sonra da bu zor günleri hem hatıra kalması hem de unutmamak için kitaplaştırmaya karar verdik. Eşim anlattı, ben yazdım ve ortaya çok güzel bir eser çıktı. Gerçek bir konuyu işleyen kitabımız bir üçlemeden oluşuyor ve bunun ilki de Willis Poligonu “Hayat”. Okuyanlar hem üzülecek hem şaşıracak. Sürpriz sonlu bir hikâye” dedi. Üçlemenin ilki olan Willis Poligon “Hayat”ı önümüzdeki dönemlerde Willis Poligonu Sırat ve Willis Poligonu Hasat takip edecek. Kitap, internet üzerinden satışa sunuldu.

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#Elvan Ezber#Willis Poligonu#MR

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