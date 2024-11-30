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Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ne ‘vurgun’ operasyonu

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#Yaşama Tutunan Patiler Derneği#Yardım Parası#Haksız Kazanç
Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ne ‘vurgun’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

YAŞAMA Tutunan Patiler Derneği adına toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları belirtilen 9 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi.

BAŞKAN DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün de olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre şüphelilere, ‘bir kısım mama ücretlerini alıp karşılığında mama almayıp alınmış gibi belgeler’ düzenledikleri, ‘bazı mama ücretlerini direkt uhdesine geçirdikleri’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları’ suçlamaları yöneltildi. 

 

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#Yaşama Tutunan Patiler Derneği#Yardım Parası#Haksız Kazanç

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