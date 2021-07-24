Yaşam savaşı... Etik Komisyon ‘ret’, mahkeme ‘can’ dedi

Sakarya’da yaşayan 3 çocuk babası Erdal Başer (49), 2019 yılında böbrek hastası olduğunu öğrendi. Babasını da böbrek yetmezliğinden kaybeden Erdal Başer’e acil böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Yapılan testlerde birinci dereceden hiçbir yakınının doku uyumu olmadığı anlaşıldı. Erdal Başer tam ümidini kestiği sırada, aynı mahallede yaşayan ve yıllardır aile dostu olan bir kişi donör olmak istedi. Dokusu da tam uyumluydu.



Erdal Başer nakil izni için Sağlık Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Kan, Organ, Doku Nakli Dairesi Başkanlığı Etik Komisyonu’na başvurdu. Ancak Etik Komisyonu, alıcı Erdal Başer ile verici S. arasında kan bağı bulunmadığı için nakli etik, ahlaki bulmadı ve ‘ret’ cevabı verdi.

MAHKEME KARARI BOZDU

Erdal Başer, Etik Kurulu’nun kararını “Yaşamak istiyorum” diyerek avukatı Murat Başer aracılığıyla İstanbul İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi, organ naklinin bir çıkar karşılığı yasal ve etik olmayan amaçla yapıldığına dair geçerli ve somut bir bilgi ve belge olmadığı için Etik Kurulu’nun verdiği ret kararını kaldırdı. Mahkeme kararında, “Erdal Başer’in hastalığının tedavisi sadece böbrek nakli ile mümkündür. Yaşaması için bu yöntem dışında başka bir tedavi de bulunmamaktadır. Dava konusu işlemde hukuka aykırı bir durum görülmemiştir” dedi. Etik Komisyonu’nun temyiz başvurusu da reddedildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Erdal Başer’e mahkeme kararının ardından, geçtiğimiz haziran ayında bağışçıdan alınan böbrek nakledildi. Erdal Başer son derece başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdal Başer’in avukatı Murat Başer, “Müvekkilim kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun bir süre tedavi gördü. Doktorlar tek çare olarak nakil olması gerektiği yönünde rapor verdiler. Uygun böbrek bulunduğunda nakil için komisyona başvuru yaptığımızda akraba dışı verici olduğu için mahkeme kararı istediler. Mahkeme, nakil yönünde talebimizi kabul ederek yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu, vazgeçilmez bir hak olduğunu kararında özellikle vurguladı. Söz konusu insan yaşamı olunca davamız da kısa sürede sonuçlandı” dedi.

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