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Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yaşam koçundan şaşırtan savunma! 'Falcıyım, aylık gelirim 40 bin TL'

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Yaşam koçundan şaşırtan savunma! 'Falcıyım, aylık gelirim 40 bin TL'

Yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle Işıl Avşar’ı 625 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıl hapsi istenen Sevgin Mükerrem Ergüneş, “İlkokul mezunuyum, yaşam koçuyum. Aylık gelirim 40 bin lira. Işıl’dan da peyderpey 625 bin TL aldığım doğrudur. Kendisini dolandırmadım” dedi.

İstanbul Beykoz’da insan kaynakları alanında çalışan Işıl Avşar’ın “625 bin 650 lira dolandırıldım” şikâyeti üzerine, yaşam koçu Sevgin Mükerrem Ergüneş, gayrimenkul danışmanı Hatice Defne Balcı ve sosyal medya fenomeni Irmak Avşar’a ‘dini duyguları suistimal yoluyla dolandırıcılık’ suçundan 15’er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması önceki gün görüldü.

‘KÜÇÜK ÜCRETLER ALIYORUM’

Duruşmada savunma yapan Ergüneş, şunları söyledi: “İlkokul mezunuyum, yaşam koçuyum. Aylık gelirim 40 bin lira. Işıl fal baktırmak istedi. Ben de fal bakarak küçük ücretler almaktayım. Erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı, terapi uyguladım. Bana teşekkür için çiçek bile gönderdi. Işıl’dan da peyderpey 625 bin TL aldığım doğrudur. Hatice’nin hesabına 625 bin 650 lira gönderdi. Kendisini dolandırmadım.”

Hatice Defne Balcı ise olayla ilgisi olmadığını iddia ederek, “Sevgin Hanım benden bir banka kartı çıkartmamı istedi. Eski eşiyle sıkıntıları varmış. Bu nedenle kartı çıkartıp şifresiyle birlikte kendisine verdim. Hiçbir menfaat elde etmedim” ifadelerini kullandı.

BÜYÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ’

Işıl Avşar ise, Ergüneş’i sosyal medya fenomeni Irmak Avşar’ın hesabında gördüğünü belirtip “Bana yıldızname baktığını söyledi, 250 TL istedi. Falda erkek arkadaşımın beni arayacağını gördü. Gerçekten de aradı, ben de ona inandım. Bu olaydan sonra Ergüneş beni aramaya başladı. Adıyaman’da bir hoca olduğunu, falıma baktıracağını söyledi. Bende büyü olduğunu söyledi. Büyüyü bozdurmak için hocaya para veriyormuş. Şikâyetçiyim” diye konuştu.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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