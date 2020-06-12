Yaşam kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Doğum ile beraber ölene kadar geçen zaman yaşam olarak adlandırılmaktadır. Türk dil kurumu sözlüklerinde hayat kelimesinin eş anlamlısı öğrenerek cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Yaşam Eş Anlamlısı

Hayat kelimesi ile yaşam kelimesi aynı anlamı barındıran kelimelerdir. Gündelik hayatta iki kelimede çok sık kullanılır. Bazı insanlar yaşam kelimesini çok sık kullanır iken bazı kişiler yaşam kelimesini kullanılır. Fakat ikisi de eş anlamlı kelimeler olduğu için aynı anlamı içermektedir.

Yaşam kelimesinin hayat kelimesi dışında başka eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır. Hayat kelimesi haricinde olan yaşam kelimesinin eş anlamlıları ömür ve durmuş kelimeleridir. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olsa da günlük yaşamda kullanılan kelimeler hayat ve yaşam kelimeleridir.

Yaşam kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı belirtilmiştir. Yaşam kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:

- Doğum ile ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.