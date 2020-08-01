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Barış KUL/ERCİŞ, (Van), (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

'Yaşam Çadırında' sürücü ve yolculara trafikte uymaları gereken kurallar izletildi

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'Yaşam Çadırında' sürücü ve yolculara trafikte uymaları gereken kurallar izletildi
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VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri durdurdukları sürücü ve yolculara bayram şekeri ile çikolata ikram ettikten sonra yaşam tüneli çadırında trafikte uymaları gereken kurallar izletildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Akçagedik jandarma kontrol noktasında uygulama yaptı. Sürücülere ve yolculara çikolata ile şeker ikramında bulunan ekipler, daha sonra ‘Yaşam için kısa bir mola’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında, yaşam tüneli çadırında trafikte uymaları gereken kuralları izletti.

Seyahat eden sürücü ve araçların içerisindeki yolcuların, Kurban Bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bilgi verdi, bu süreçte vatandaşların mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkan vatandaşların da maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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