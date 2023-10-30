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Yasal sınır yüzde 25'in üzerinde zam yapan ev sahibine kötü haber

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#İzmir#Kra#Ev Sahibi
Yasal sınır yüzde 25in üzerinde zam yapan ev sahibine kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 15:57

İzmir 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi, kiracısına yasal zam oranı yüzde 25'in üzerinde TÜFE oranını örnek gösterip, yüzde 55,5 kira artışı yapan ev sahibinin 'kötü niyet' tazminatı ödemesine hükmetti.

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Olay, geçen yıl Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan İ.Ç., 2021 yılının Ağustos ayında K.K.'nin evini 900 liraya kiraladı. Bir sene sonra ev sahibi K.K., evin kirasına TÜFE oranını örnek gösterip, yüzde 55,5 oranında zam yaptı. 1400 liraya yükselen kirasını birkaç ay ödeyen kiracı, daha sonra kirasını yüzde 25 kira artışı olan 1250 lira olarak ödemeye başladı. Bunun üzerine K.K., yargıya giderek hem aradaki farkların ödenmesi hem de İ.Ç.'nin tahliyesi için dava açtı. Davayı kabul eden 4. İcra Hukuk Mahkemesi dosyaya bilirkişi atadı.

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BİLİRKİŞİ KİRACIYI HAKLI BULDU

Bilirkişi raporunda İ.Ç.'nin borcunun olmadığını ve fazladan ödeme yaptığını tespit etti. Raporda tahliye talebinin reddine karar verilmesi gerektiği, üç aylık fazla ödenen kira için de kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp, davalıya verilmesi gerektiğine yer verdi. Bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme, tahliye talebinin reddine karar verilmesine, gerekli şartlar oluştuğundan takibe konu asıl alacağın yüzde 20'si oranındaki kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp, davalıya verilmesine hükmetti.

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#İzmir#Kra#Ev Sahibi

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