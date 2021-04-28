Yasakta tatlıcılar ve kasaplar açık mı? Tam kapanmada Kasaplar ve tatlıcılar çalışıyor mu?
Yasakta kasaplar açık mı sorusu, tam kapanma sürecinde merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanan yasak sürecinde tatlıcılar ve kasaplar açık mı sorusu cevap buldu. İşte, yasakta tatlıcılar ve kasaplar açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Sakağa çıkma yasağında tatlıcılar ve kasaplar için durum netlik kazandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
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