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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 18:53,Son Güncelleme:

Yasaksız ilk pazar! Doldu taştı

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Yasaksız ilk pazar! Doldu taştı
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Kısıtlamasız ilk Pazar günü çok sayıda vatandaş, akşam saatlerine doğru Caddebostan Sahiline akın etti.

İki ayın ardından kısıtlamanın olmadığı ilk Pazar günü vatandaşlar yiyecek, içecek ve sandalyelerini alarak Caddebostan Sahilinin yolunu tuttu. Bazı vatandaşların, sahildeki yeşillik alanda kalabalık gruplar halinde masa kurdukları da görüldü. Kimi vatandaşlar maske kullanmaya ve sosyal mesafe kuralına özen gösterirken, pek çok vatandaşın ise yakın mesafede ve maskesiz olduğu gözlendi.

Yasaksız ilk pazar Doldu taştı

Yürüyüş yapan ve bisiklet sürenlerin sayısının da oldukça fazla olduğu sahilde kalabalık, havadan da görüntülendi. Öte yandan bir vatandaş ise yüzerek, denizin tadını çıkarttı.

Yasaksız ilk pazar Doldu taştı

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