Yasaksız ilk cumartesi... Sahile, ormana aktık

Sahil şeridinde bazıları yürüyüş yaparken bazıları kitap okudu, kimi de Boğaz’ın serin sularına kendini bıraktı. Cumartesi gününü doğayla iç içe geçirmek isteyenler ise, Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nın yolunu tuttu. Araçlarıyla gelenler Belgrad Ormanı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme takviminde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayı boyunca uygulanmayacak. Vaka sayıları da göz önünde bulundurularak normalleşme takvimi yeniden belirlenecek. Cumartesi saat 22.00’den itibaren pazartesi 05.00’e kadar ise sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek.

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