Yasaklı günlerde çalışanlara görev belgesi

Valiliklere gönderilen ‘Görev Belgesi Düzenleme’ genelgesi özetle şöyle:

- Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs Pazar günü saat 00.00’da sona erecek.

- 29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyet kapsamındaki yerlerde çalışan kişiler, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunacak.

- Başvurular kontrol edilerek görev belgesi düzenlenecek.

GÖREV BELGESİ

- Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi, zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, işyeri, firma yetkilisine imzalatılacak.

- e-Başvuru sisteminde belge alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri, firma yetkilisince imzalanacak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de aynı şekilde “kamu personeli görev bildirim belgesi” düzenlenecek.

SEYAHAT VE CENAZE İZNİ

Daha önce e-Devlet’te İçişleri Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan e-Başvuru sistemi içinden yapılabilen ‘Seyahat İzin Başvuruları’ da doğrudan erişilebilir hale getirildi. Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla elektronik ortamda ‘cenaze izin hizmeti’ne de seyahat izni başvurusundan ayrı ulaşılabilecek. Ayrıca cenaze izni için başvuruda elektronik ortamda ‘ölüm belgesi’ yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi.

ECZANELER AÇIK OLACAK

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 17 günlük kapanma döneminde eczanelerin normal çalışma düzenine devam edeceklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde eczacılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler arasında yer aldı. Ancak eczanelerin nasıl bir mesaisi olacağı net olarak belirtilmedi. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, Hürriyet’e ”Türkiye genelinde mesaileri eczacı odaları belirliyor. Bu da valiliklere bildiriliyor. 17 günlük kapanmada eczaneler normal mesaide olacaklar. Özel bir şey olursa nerelerde, hangi eczanelerin, hangi zaman aralıklarında açık kalacağına yine eczacı odaları karar verecek” diye bilgi verdi. İstanbul’da eczacılar 09.00-18.00 Ankara’da 08.30-18.30 arasında çalışıyor.

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