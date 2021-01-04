Yasaklı günlerde bir hava alıp döndük!

İstanbul’da caddeler, sokaklar araçla değil ama yayalarla kalabalıktı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimisi de yürüme mesafesindeki fırına- markete gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti: “Ne yapayım? Hava alıp geleceğiz.” Yasaktan muaf olan turistler de güzel havanın keyfini çıkardı. Turistlere polis tarafından pasaport kontrolü yapıldı. İstiklal Caddesi’nde denetim yapan bir polis ekibi, yasak olmasına rağmen sigara içen ve maske takmayan bir turist grubuna ceza yazdı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı’na da akın etti.