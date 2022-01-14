‘Yasaklı dostları’ kayıt için... Süre bitti

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Hayvanları Koruma Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında yasaklı köpek ırklarının kısırlaştırılarak kayıt altına alınması gerektiği bildirilmişti. Köpeklerin belli koşullarla beslenmesine devam edilmesi için gereken işlemlerde süre bugün sona eriyor. Köpek sahipleri ise sürenin dolmasına saatler kala gereken işlemleri tamamlamak için ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Hayvanseverler “Hem çipimizi taktırdık hem de aşımızı yaptırdık. Artık yasaklı değil, yasal ırkız” dedi.

CEZASI 15 BİN TL

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise, “Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin köpek, 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık” diye konuştu. Kaydı olmadığı tespit edilen hayvan sahiplerine yaklaşık 15 bin TL idari para cezası uygulanacağını vurgulayan Karaca “Son tarih 14 Ocak. Bu tarihten sonra kayıt işlemi sona erecek” dedi.