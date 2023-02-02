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Yasaklı alanda yürüyen yaya ölümden döndü!

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#Avcılar#Altgeçit#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 09:47

İstanbul Avcılar'da tehlikenin eşiğinden dönüldü. D-100 Karayolu'ndaki araç alt geçidindeki kaldırımı yasak olmasına rağmen kullan bir kişi otomobilin önüne düştü. Yaya, sürücünün ani fren yapması ile yara almadan kurtulurken, bir anda duran otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kaza anları araç kamerası ile kaydedildi.

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Avcılar'da, D-100 Karayolu'nun ayırdığı Denizköşkler Mahallesi ile Gümüşpala Mahallesi'ni birbirine bağlayan 'Kuruçeşme Altgeçidi', araç alt geçidi olarak yapılsa da bölgedeki yayalar tarafından da sıklıkla kullanılıyor. "Yayaların tünele girmesi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına rağmen her gün yüzlerce kişi, araç alt geçidindeki kaldırımı kullanarak D-100 Karayolu'nun karşısına geçiyor.

Yasaklı alanda yürüyen yaya ölümden döndü

TÜNELDEKİ KALDIRIMI KULLANAN YAYA, YOLA DÜŞTÜ

Son olarak, araç alt geçidindeki kaldırımı kullanırken yola düşen yayanın yaşadıkları, tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi. Yaya, o anda tünelden geçen otomobilin altında kalmaktan sürücünün ani freni sayesinde kurtuldu. Ancak otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kaza anı araç içi kamera ile saniye saniye kaydedildi.

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Yasaklı alanda yürüyen yaya ölümden döndü

ÜST GEÇİT YIKILDI, YAYALARIN TERCİHİ OLDU

Yakın çevrede üst geçit olmadığı için araç alt geçidini kullanmak zorunda kaldıklarını belirten çevre sakinleri, "Burası çok tehlikeli. Üst geçit yapılabilir" diyerek çözüm beklentilerini dile getirdi. Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin de bulunmasından dolayı yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede, en yakın noktada yer alan Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki üst geçidin yeniden projelendirilmesi nedeniyle yıkıldığı öğrenildi.

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#Avcılar#Altgeçit#Kaza

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