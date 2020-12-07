Yasaklı 56 saat böyle geçti

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında tüm Türkiye’de meydanlar, sokaklar boş kaldı. Sokağa kısıtlamadan muaf tutulan meslek sahipleri ile turistler çıkabildi. Polis ekipleri kontrol noktalarında sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere ’Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet’ten 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

125 BİN SOKAK KEDİSİ

Başkentte meydanlar cumartesi ve pazar günleri sakinliğini korurken İstanbul da yoğun kalabalıklardan arındı. Kent, İBB’nin 2017 yılında yaptığı açıklamaya göre sayıları 125 bine ulaşan sokak kedilerine kaldı. Kimi otobüs durağında uyudu, kimi bir kafenin koltuğuna kıvrıldı. Bazıları ise caddelerde ezilme korkusunu yaşamadan koşturdu.









Beşiktaş Şairler Sofrası Parkı’nda da iç ısıtan görüntüler vardı. Şair heykelleri ile ünlü olan park tamamen kedilere kaldı. İnsanların fotoğraf çektirmesinden yer bulamayan kediler, kısıtlama sayesinde şairlerin yanına oturma şansı yakaladı. En çok rağbet gören, Neyzen Tevfik’in ‘Ney’ çalarken yapılmış heykeliydi. Çok sayıda kedi bu heykelin etrafına toplanmıştı.

SİGARA İÇME CEZASI

Eşsiz Boğaz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan gibi noktalarda da sadece evcil hayvanlarını dolaştırmaya çıkan vatandaşlar gözlendi. İstanbul’da turistler dün daha çok Sultanahmet ve Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’ne akın etti. Maske takmayan ve sigara içen turistlere 900 TL ceza kesildi.

ANTALYA 19 DERECE

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Antalya’da sokaklar, caddeler, parklar ve ana arterler sessizliğe büründü. Son bir haftada vaka oranı yüzde 100 artan, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71’leri gören turizm kentinde yalnızca kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu dikkati çekti. Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kentte güneşli havayı fırsat bilen turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde deniz keyfi yaptı. Normal zamanlarda yoğun trafiğin yaşandığı sahil bandının paralelindeki yolda sokak köpekleri koşturdu.



PARK VE DENİZ KEYFİ



Güney sahilleri hafta sonu turistlere kalırken parklarda keyif yapanlar da vardı denize girenler de. Antalya’nın Konyaaltı plajında yazdan kalma bir gün yaşandı.









