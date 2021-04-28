Yasaklarda toplu taşıma çalışıyor mu? Bakanlık duyurdu

Yasaklarda toplu taşıma çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar yasaktan muaf olacak.

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