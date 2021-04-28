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Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Yasaklarda toplu taşıma çalışıyor mu? Bakanlık duyurdu

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Yasaklarda toplu taşıma çalışıyor mu? Bakanlık duyurdu

Yasaklarda toplu taşıma çalışıyor mu sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinde çeşitli sebeplerle dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların merakla araştırdığı yasaklarda otobüs, vapur, metrobüs, dolmuş çalışıyor mu hususunda detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Peki, yasaklarda toplu taşıma çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Yasaklarda toplu taşıma çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar yasaktan muaf olacak.

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