Yasaklarda kargolar açık mı? Tam kapanmada kargo şirketleri çalışıyor mu?

Yasaklarda kargo şirketleri açık mı sorusu, E-Ticaret firmalarından sipariş veren ya da kargo gönderimi yapmak isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı olacak? İşte, kargo şirketlerinin sokağa çıkma yasağında açık olup olmadığına yönelik İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklamalar

YASAKLARDA KARGOLAR AÇIK MI VE ÇALIŞIYOR MU?

Genelgede yer alan ibarelere göre kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaklardan muaf olacak.

Dolayısıyla yasaklarda kargo şirketleri dağıtım yapabilecek.

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