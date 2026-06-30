Yasaklarda kapsam genişliyor… Sigara gözden uzaklaşacak

Haberin Devamı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir televizyon programında sigara konusunda bir kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, “Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız. Sigara konusunda bir kanun taslağı hazırlıyoruz. Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bir kaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak” dedi. Memişoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

SAĞLIK CİHAZLARI YERLİLEŞECEK

“Bugün Türkiye’de kamu hastaneleri için söylüyorum, eğer acil değilse MR’da yedi gün ortalamayla randevu veriyoruz, tomografide ise dört günde veriyoruz. Acilse 24 saat içinde hemen çekilir. Bugün 3 milyon insan, dünyanın en gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkeler de dahil, Türkiye’ye sağlık hizmeti almaya geldi. Her gün günlük 3 milyon kişi Türkiye’de sağlık hizmeti alıyor. Yılda 3 milyona yakın insan da yurtdışından gelip Türkiye’de sağlık hizmeti alıyor. Türkiye’de cihazından ilacına kadar kendi kendine yetebilecek tam bağımsız bir sağlık sistemi olması için stratejik ürünleri belirledik. Bunları Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve bilim insanlarımızla beraber üreteceğiz. Hedefimiz 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat yapmak ve insanımızla beraber bütün insanlığa sağlıkla ilgili yeni şeyler söylemek. ASELSAN ve TÜSEB işbirliğinde tamamen yerli imkânlar ve yerli mühendislerin yazılımıyla, yüzde 90’ın üzerinde yerli malzeme kullanarak Türkiye’nin ilk yerli kalp-akciğer makinesini ürettik. Geçen hafta ilk kez bir hastada bu makine kullanıldı. Sene sonu itibarıyla da seri üretime başlanacak.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

‘RANDEVU SORUNU YOK’

Şu anda bizim randevu bekleyen hasta sayımız 200-250 bin bandında. Bazıları sadece belli bir doktoru beklediği için bekliyor. Randevu sorunu şöyle yok, aile hekimine giderseniz aile hekimi sizin muayenenizi yaptıktan sonra gerek duyduğu takdirde direkt hastaneden randevunuzu alıyor. Sadece randevu almıyor. Öyle bir sistem kurduk ki randevu aldığı doktora da sistemden “Şöyle bir düşüncem var, şöyle bir şey var” diye yazı da yazabiliyor. Eğer hastanedeki doktor da hastanın aile hekimi tarafından takip edilmesini öngörmüşse o da aynı şekilde sistemden aile hekimine yazabiliyor.”