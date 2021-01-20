Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar için gözler o toplantıda!

Yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna cevap aranmaya devam ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar için alınan kararları yakından takip eden pek çok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yapacağı yeni açıklamalara odaklandı. Uzunca bir süredir devam etmekte olan hafta sonu ve akşam 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Kabine Toplantısına odaklandı. Peki, işletmeler, eğitimciler, veliler ve pek çok vatandaşın takip ettiği pandemi yasakları ne zaman bitecek? İşte, sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar hakkında bazı detaylar

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı da kademeli olarak kaldırılması beklenen kısıtlamalar arasında yer alıyor.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs pandemi sürecinde alınan kararlarda yön gösterici nitelik taşıyan Bilim Kurulu, 20 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Burada görüşülecek konular, Kabine Toplantısının da gündeminde yer alacak.

Kabine Toplantısının gerçekleşeceği tarih ise Cumhurbaşkanlığı takvimi aracılığıyla duyurulacak.