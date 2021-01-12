Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar için önemli gelişme

Sokağa çıkma yasağı, bazı işletmelerin kapalı tutulması, kamu çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi bazı işleyişlerde önemli değişikliklere neden olan kısıtlamalar, son durumu ile gündemde yer alıyor. 11 Ocak Pazartesi akşamı Kabine Toplantısından çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli ifadelerde bulundu.

"KISITLAMALARI KADEMELİ OLARAK KALDIRACAĞIZ"

Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı da kademeli olarak kaldırılması beklenen kısıtlamalar arasında yer alıyor.

AŞILAR BU PERŞEMBE BAŞLIYOR

Vaka sayılarının azalmasında önemli bir etken olacak olan aşılama sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu;

"Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakinen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi.

Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık, görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı vermiş değiliz. Rus menşeili aşıları takip etmeye devam ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor.

Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz."