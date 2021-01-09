Yasaklar ne zaman kalkacak Bilim Kurulu Ã¼yesinden koronavirÃ¼s yasaklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Hafta sonu ve hafta iÃ§i uygulanan yasaklarÄ±n ne zaman kalkacaÄŸÄ± merak ediliyor.ÂKoronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kapsamÄ±nda hafta iÃ§i belirli saatlerde ve hafta sonu cuma akÅŸam 21:00â€™den pazartesi saat 05:00â€™e kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulanÄ±yor. KÄ±sÄ±tlamalarÄ±n sona ereceÄŸi tarihle ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aÃ§Ä±klama gelmedi. Bilim Kurulu Ã¼yesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ä°lhan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€˜15 Åžubat sonrasÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek daha uygun olacaktÄ±r.â€™ dedi.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

KÄ±sÄ±tlamalarÄ±n sona ereceÄŸi tarihle ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aÃ§Ä±klama gelmedi. KÄ±sÄ±tlamalarÄ±n vaka sayÄ±sÄ±na gÃ¶re Bilim Kurulu tavsiyeleriyle nihai karara ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Toplum Bilimleri Kurulu Ã¼yesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ä°lhan'dan ''KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri nedeniyle getirilen kÄ±sÄ±tlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanÄ±t geldi. Sokak kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n etkisinin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶zlemlediklerini belirten Ä°lhan, "Hasta sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 aylÄ±k sÃ¼reÃ§te 7 binden 1500 civarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. AÅŸÄ±nÄ±n ilk dozunun yapÄ±lacaÄŸÄ± zamanÄ± 15 Ocak gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nsek, ikinci doz 28 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak, buna gÃ¶re 15 Åžubat sonrasÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek daha uygun olacaktÄ±r" dedi. Prof. Dr. Ä°lhan, hasta sayÄ±sÄ± binin altÄ±na dÃ¼ÅŸerse okullarÄ±n da aÃ§Ä±labileceÄŸini belirtti.

Gazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ±, Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Toplum Bilimleri Kurulu Ã¼yesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ä°lhan, hafta iÃ§i saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma gÃ¼nÃ¼ 21.00'den pazartesi gÃ¼nÃ¼ 05.00'e kadar uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n etkisinin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Ä°lhan, "Bir kÄ±sÄ±tlama yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã¶nce vaka sayÄ±sÄ± azalÄ±yor, onu takip eden 1 hafta 10 gÃ¼n iÃ§inde hasta sayÄ±sÄ± azalÄ±yor. Hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ± takip eden 15-20 gÃ¼n iÃ§inde aÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± azalÄ±yor. AÄŸÄ±r hastalarÄ±mÄ±z azaldÄ±ktan 15-20 gÃ¼n sonra vefatlarÄ±mÄ±z azalÄ±yor. Bu kÄ±sÄ±tlamanÄ±n etkisinin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶zlemledik. YaklaÅŸÄ±k 1 aylÄ±k sÃ¼reÃ§te hasta sayÄ±sÄ± 7 binden bin 500 civarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼; bu Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸey. Bu geliÅŸmenin devam etmesi iÃ§in kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ben devam etmesi kanÄ±sÄ±ndayÄ±m" dedi.

15 ÅžUBAT SONRASINA Ä°ÅžARET ETTÄ°

Prof. Dr. Ä°lhan, yÄ±lbaÅŸÄ± sÃ¼recinin de rakamlara olumsuz yansÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± umut ettiÄŸini kaydederek, "Bu birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k rakamlar Ã¶nemli. Bu hafta sonuna kadar yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n olumsuz etkisi olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemleyeceÄŸiz. AÅŸÄ±lamaya da baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Hepimizin olabildiÄŸince gayret gÃ¶stermesi lazÄ±m. Ne kadar az hasta ve vaka sayÄ±sÄ± varken aÅŸÄ±lamaya baÅŸlarsak o kadar Ã§ok vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± koronavirÃ¼sten korumuÅŸ oluruz. AÅŸÄ±lama baÅŸlasÄ±n, bir doz yapÄ±lsÄ±n, biraz ilerlesin ondan sonra kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kalkmasÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±ndayÄ±m. Hafta sonu ve akÅŸam kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n Ã§ok etkili olduÄŸunu hepimiz gÃ¶zlemledik. Bir sÃ¼re daha bÃ¶yle gitmesinin ben doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AÅŸÄ±nÄ±n ilk dozunun yapÄ±lacaÄŸÄ± zamanÄ± 15 Ocak gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nsek, ikinci doz 28 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak, 15 Åžubat sonrasÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek daha uygun olacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

'BÄ°NÄ°N ALTINA DÃœÅžERSE OKULLAR AÃ‡ILABÄ°LÄ°R'

OkullarÄ±n aÃ§Ä±labileceÄŸi zamana iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ä°lhan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"EÄŸitimin devamÄ± hepimizin arzusu. 15 Åžubat ÅŸu anda okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor; ama o tarih yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda tekrar deÄŸerlendirmek daha doÄŸru olacaktÄ±r. Vaka sayÄ±sÄ±, hasta sayÄ±sÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru yÃ¶nelirse okullarÄ±mÄ±zÄ± bir kademe dahilinde eylÃ¼l-ekimde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi aÃ§mak daha doÄŸru olacaktÄ±r. O dÃ¶nemde de istemeyen velilerimiz iÃ§in uzaktan eÄŸitim seÃ§eneÄŸiyle gitmek daha doÄŸru olacaktÄ±r gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. EylÃ¼l-Ekim ayÄ±nda velilerimiz, Ã¶ÄŸrencilerimiz kurallara uydu. Bizlerin de okullar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ±mÄ±za Ã¶rnek olmamÄ±z gerekiyor. Gerek hijyen gerek maske takmak gerekse fiziksel mesafe konusunda Ã¶rnek olmalÄ±yÄ±z. AÅŸÄ±lamada Ã¶ncelikli ikinci grupta Ã¶ÄŸretmenlerimiz de yer alÄ±yor. Bu sÃ¼rece baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda buradaki hocalarÄ±mÄ±zÄ±n da aÅŸÄ±lanmasÄ±yla birlikte eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± sÃ¶z konusu olabilir kanÄ±sÄ±ndayÄ±m. Rakamlarda iyi bir dÃ¼zeyi yakaladÄ±k, gerek vaka sayÄ±sÄ±nda gerek hasta sayÄ±sÄ±nda. Bu aÅŸaÄŸÄ± iniÅŸ trendi devam ederse hasta sayÄ±larÄ±nda binlerin altÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rsek, hasta sayÄ±mÄ±z belli illerimizde Ã¶zellikle Ã§ok yoÄŸun olmazsa okullarÄ±n aÃ§Ä±labileceÄŸini rahatlÄ±kla sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n."