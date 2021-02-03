Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

Koronavirüs yasaklarının ne zaman biteceği merak ediliyor. Bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs salgınında atılacak olan adımların gündeme gelmesi bekleniliyor. Konu ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan geldi. Prof. Dr. Kara açıklamasında, planlanılan şekilde devam edilirse mart sonu, nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşılabileceğini ve yaz aylarında rahatlamaya ulaşılabileceğini vurguladı.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda koronavirüs salgınında atılacak adımların konuşulması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları tavsiye niteliği taşıyor. Bu hafta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında bilgi vermişti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgını sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, aşılamanın önemine vurgu yaparak "Planladığımız şekilde devam edebilirsek mart sonu, nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşıp, toplum içerisinde kayıplarımızın azaldığı, hastane yükümüzün azaldığı bir dönemi görebiliriz. Yaz aylarında genel bir rahatlamamız olabilir" dedi. Kara "Bu virüsün mevsimsel özellik kazanma ihtimalini, diğer ülkelerde de var olacağını düşündüğümüzde, önümüzdeki kış için tekrar bizim hazırlıklı olmamız gerektiği, belki o dönemde bir doz veya iki doz aşıyı özellikle riski olanların olması gerektiğini söylemek gerekecek" dedi.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakan Selçuk, "Köylerimizde, çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz." dedi.

Selçuk, okul öncesi eğitime verdikleri öneme değinip, bunun eğitimin başlangıcı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar.

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, halihazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır."