Normalleşme hangi illerde başladı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Bir ilde yeni kısıtlama kararı alındı!

Koronavirüs yasakları son gelişmeler ile takip edilirken, Ordu'da yeni tedbirler alındı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilde cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Vaka sayısı düşen Bartın'da ise 1 Mart tarihinden itibaren kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada illere göre belirlenen kriterler ile kısıtlamaların mart ayından itibaren kaldırılacağını bildirmişti. Diğer iller için ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

ORDU'DA YENİ YASAKLAR DEVREDE

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıda, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine karar verildi.

BARTIN İLK İL

Bartın İl Pandemi Kurulu, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi ile 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlamanın kaldırılmasına karar verdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı.

İl Pandemi Kurulu, çevrimiçi olağanüstü toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınması gereken tedbirleri ve kademeli normalleşme sürecini değerlendirdi.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda üyelerin de görüş ve önerileriyle alınan kararlar şöyle:

"1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1, 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5, 6, 7, 9, 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi ve salı günleri, ikinci gruplarda ise perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa ve sandalyeler kaldırılarak, öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşuluyla açılacak.

Bartın Üniversitesinde bahar dönemi teorik eğitimlerinin Yüksek Öğretim Kurulunun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacağı aktarılan açıklamada, "Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek. Öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER İLLERDE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalara ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.