Yasaklar ne zaman bitiyor? Bir ilde yeni kÄ±sÄ±tlama kararÄ± alÄ±ndÄ±! Ä°ÅŸte kademeli normalleÅŸme takviminde son durum

KoronavirÃ¼s yasaklarÄ± son geliÅŸmeler ile takip edilirken, Ordu'da yeni tedbirler alÄ±ndÄ±. Ä°lde, , cenaze namazlarÄ±nÄ±n en fazla 30 kiÅŸi ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile iÃ§i buluÅŸmalara denetim getirilmesine kadar alÄ±nan tedbirlere yenileri eklendi. BartÄ±n'da 1 Mart tarihinden itibaren kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada illere gÃ¶re belirlenen kriterler ile kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n mart ayÄ±ndan itibaren kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â DiÄŸer iller iÃ§in ise henÃ¼z net bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â

ORDU'DA YENÄ° YASAKLAR DEVREDE

Ordu Valisi Tuncay Sonel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da, cenaze namazlarÄ±nÄ±n en fazla 30 kiÅŸi ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile iÃ§i buluÅŸmalara denetim getirilmesine kadar alÄ±nan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koÅŸullarÄ± gereÄŸi kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in tarÄ±msal faaliyetlerin bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã§iftÃ§i kayÄ±t belgesi olan vatandaÅŸlarÄ±n hayvancÄ±lÄ±k yapanlar hariÃ§, Ã§iftÃ§ilik faaliyeti iÃ§in kÃ¶y ve yaylalara Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verilmemesine karar verildi.

BARTIN Ä°LK Ä°L

BartÄ±n Ä°l Pandemi Kurulu, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tÃ¼m okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilmesi ile 65 yaÅŸ ve Ã¼zeri tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n umumi pazar yerlerine girmelerindeki kÄ±sÄ±tlamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.

BartÄ±n ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vali Sinan GÃ¼ner baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Pandemi Ä°l Koordinasyon Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, kademeli normalleÅŸme sÃ¼recine dair yeni kararlar alÄ±ndÄ±.

Ä°l Pandemi Kurulu, Ã§evrimiÃ§i olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki kabine toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle alÄ±nmasÄ± gereken tedbirleri ve kademeli normalleÅŸme sÃ¼recini deÄŸerlendirdi.

Pandemi Ä°l Koordinasyon Kurulunda Ã¼yelerin de gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerileriyle alÄ±nan kararlar ÅŸÃ¶yle:

"1 Mart'tan itibaren il genelindeki tÃ¼m okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilecek. 1, 2, 3, 4, 8. ve 12. sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim haftada 5 gÃ¼n olarak gerÃ§ekleÅŸecek. 5, 6, 7, 9, 10. ve 11. sÄ±nÄ±flar ise ikiÅŸerli gruplara ayrÄ±lacak. Ä°lk gruplarda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim pazartesi ve salÄ± gÃ¼nleri, ikinci gruplarda ise perÅŸembe ve cuma gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸecek. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri ise okullarda dezenfeksiyon iÅŸlemleri saÄŸlanacak. Okullarda Ã¶ÄŸrencilerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere hizmet veren kantinler de masa ve sandalyeler kaldÄ±rÄ±larak, Ã¶ÄŸrenci yoÄŸunluÄŸunu Ã¶nceleyecek ÅŸekilde kÄ±sa sÃ¼reli ve temel ihtiyaÃ§larÄ±n teminine yÃ¶nelik satÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± koÅŸuluyla aÃ§Ä±lacak.

BartÄ±n Ãœniversitesinde bahar dÃ¶nemi teorik eÄŸitimlerinin YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Kurulunun kararlarÄ± doÄŸrultusunda tamamen Ã§evrimiÃ§i yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "UygulamalÄ± eÄŸitimler ise azami tedbirler saÄŸlandÄ±ktan sonra mÃ¼mkÃ¼n olan en uygun ÅŸartlarda kademeli olarak yÃ¼z yÃ¼ze yapÄ±labilecek. UygulamalÄ± eÄŸitimler iÃ§in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenciler, GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait yurtlarda ve ayrÄ± ayrÄ± odalarda misafir edilecek. Ã–ÄŸrencilerin yurtlara kabul edilmeden Ã¶nce gerek gÃ¶rÃ¼lmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±labilecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÄ°ÄžER Ä°LLERDE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan kÄ±sÄ±tlamalara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Mart, aÅŸÄ±lamada Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafe kat edeceÄŸimiz ve inÅŸallah gerÃ§ekten oldukÃ§a yÃ¼ksek rakamlarÄ± gÃ¶receÄŸimiz bir ay olacaktÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede illerimizi, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n belirlediÄŸi kriterlere gÃ¶re 4 gruba ayÄ±rarak mart ayÄ± baÅŸÄ± itibarÄ±yla kademeli normalleÅŸme sÃ¼recini baÅŸlatÄ±yoruz. Ä°llerimizi vaka ve aÅŸÄ± oranlarÄ± gibi kriterlere gÃ¶re 'dÃ¼ÅŸÃ¼k', 'orta', 'yÃ¼ksek' ve 'Ã§ok yÃ¼ksek riskli' olarak sÄ±nÄ±flandÄ±racaÄŸÄ±z. NormalleÅŸme takvimini de buna gÃ¶re yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz."

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, salgÄ±n tedbirleri sebebiyle iÅŸine ara vermek zorunda kalan esnafÄ± rahatlatacak adÄ±mlarÄ±n da atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Restoran, kafe, kÄ±raathane ve benzeri esnafÄ±mÄ±zÄ± rahatlatacak adÄ±mlarÄ±n yol haritasÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klanacaktÄ±r." dedi.

Halen uzaktan eÄŸitimle faaliyetlerine devam eden Ã¶ÄŸrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayÄ±sÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirileceÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

"Hafta sonu uygulamasÄ±ndan baÅŸlayarak, sokaÄŸa Ã§Ä±kma sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± da illerimizdeki vaka, aÅŸÄ±lama ve diÄŸer ilgili kriterlere gÃ¶re aÅŸamalÄ± ÅŸekilde kaldÄ±rÄ±yoruz. Burada Ã¶nemli olan vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m illerimizde sÃ¼rekli azalmasÄ±dÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranÄ±r, kendi illerindeki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ne kadar iyileÅŸtirirlerse normalleÅŸme takvimi de o derece hÄ±zlÄ± ilerleyecektir.

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