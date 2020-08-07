MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasak yokmuş gibi... Halı sahada maç yaptılar
GeriGündem Yasak yokmuş gibi... Halı sahada maç yaptılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Yasak yokmuş gibi... Halı sahada maç yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasak yokmuş gibi... Halı sahada maç yaptılar
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun halı sahalarda uyulması gereken kuralların tespiti için çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmalar bitene kadar halı sahaların kapalı olduğunu açıklamıştı. Ancak Şişli'de bu kurala uymayan bir halı sahada oynanan maç kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, halı sahaların açılıp açılmayacağına yönelik yaşanan tartışmalar nedeniyle açıklama yapmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalar bitene kadar da halı sahaların kapalı olacağını belirtilmişti.

HALI SAHADA MAÇ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Bakanlığın bu kararına rağmen bazı halı sahaların bu karara uymadıkları görüldü. Şişli'de Okmeydanı, Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü'ne ait halı sahada dün akşam saat 22.00-23.00 saatleri arasında oynanan maç kameralara yansıdı. Maçın bitiminin ardından halı sahanın ışıkları kapatılırken futbol oynayanlar ise bölgeden uzaklaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle