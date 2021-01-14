Yasak uzayabilir

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

10 GÜN DAHA

Hamsiler olması gerekenden çok daha küçük, takip ediyoruz. Hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedenlerinden biri çevresel ve iklimsel faktörler. Süreci takip ediyoruz. Av yasağı kademeli olarak önce 10 gün eğer yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir.

AV GENİŞLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı bir süre önce istilacı tür olan balon balığını avlayana kuyruk başına 5 lira destek vermeye başladı. Bir ayda 50 bine yakın balon balığı avlandı. Ödenen destek ise 230 bin lira. Uygulama başarılı oldu. Özellikle 50 bin civarında en zehirli ve tehlikeli üstelik anaç olan bireylerin toplanması sağlanmış oldu. Bu avlanma diğer balıkların yaşamasına imkan sağladı. Balon balığı ile ilgili destek kapsamının arttırılması ve diğer türleri kapsayacak şekilde planlanması da gündemde. 9 tür balon balığı var. İlk av desteği anaç balon balıkları içindi, şimdi ise diğer küçük türdeki balon balıklarını avlayana destek verilecek.