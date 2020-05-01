Yasak öncesi yoğunluk

Pandemiden bu yana görülen en yoğun trafikte, sabah saat 08.00’den itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğu Altunizade’ye kadar uzandı. Bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu İstanbul genelinde öğle saatlerinde yüzde 18-20 civarında ölçülürken, ramazan alışverişinin merkezlerinden Eminönü de hareketliydi. Taksim, Beşiktaş ve Şişli'de de banka ve market önlerinde zaman zaman uzun sıralar oluştu.

BUGÜN BAKKALLAR ÖĞLENE KADAR AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak