Bu kez izdiham olmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında vatandaşlar dükkânlara hücum etmişti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı izdiham görüntüleri oluşmuştu. İçişleri Bakanlığı, 31 ilin valiliklerine gönderdiği talimatta, kolluk kuvvetlerinin dün saat 15.00’ten yasağın devreye girdiği saat 24.00’e kadar denetleme yapmasını istedi. Talimat kapsamında 31 ilde gün boyu denetimler yapıldı, vatandaşlar ikaz edildi.

SONUÇ VERDİ

Hem denetimlerin etkisi hem de geçtiğimiz hafta yaşananların tecrübesiyle vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Alışverişler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, maskeli ve çoğunlukla eldivenli bir şekilde gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralını ihlal edenler ise esnaf tarafından sık sık uyarıldı. Başta İstanbul olmak üzere yasağın uygulanacağı şehirlerde gündüz saatlerinde kurallara uyarak ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, yasağın başlamasından saatler önce evlerine çekildi. Saat 21.00 itibarıyla sokaklar neredeyse bomboş kaldı.



Zonguldak'ta sokaklar erken saatlerde boş kaldı.



Polis ve jandarma dün gün boyu denetimlerini sürdürdü, vatandaşlara uyarılarda bulundu.