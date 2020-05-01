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Ali ABLAY - Ali AKSOYER - Uğur CAN - İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.05.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Yasak öncesi İstanbul sokaklarında nefes kesen uyuşturucu baskınları

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Yasak öncesi İstanbul sokaklarında nefes kesen uyuşturucu baskınları
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Okmeydanı Piyalepaşa'da belirlenen 4 adrese operasyon düzenlerken, narkotik timleri Beyoğlu Tarlabaşı ve Dolapdere'de şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını tamamlayarak Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'ndeki 4 gecekonduya dün saat 15.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekât polisleri de katılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Belirlenen adreslerin kapısı Özel Harekât polisleri tarafından kırılırken, gecekonduların içerisinde ve çevresinde narkotik köpekleri ile arama yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda birçok şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon drone ile havadan da kaydedildi.

BEYOĞLU'NDA SOKAK DENETİMLERİ YAPILDI

Öte yandan narkotik timleri Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı ve Dolapdere'de Sokak Sokak gezerek denetim yaptı. Şüpheli görülen kişilerin üzerleri aranıp kimlik kontrolleri yapıldı. Uyuşturucu madde saklanabilecek noktalar ise hem elle hem de hassas burunlu narkotik köpeğiyle birlikte arandı. Beyoğlu'nda arama yapan narkotik köpeği bir miktar uyuşturucu hap buldu. Polis ekiplerinin operasyon ve denetimler sırasında sosyal mesafeyi korudukları ve maske kullandıkları görüldü. Polis, dışarıda olan vatandaşları da koronavirüse karşı maske kullanmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

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